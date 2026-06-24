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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسيرة صعبة.. حارس غانا من مزراع الكاكاو لرجل مباراة انجلترا بـ المونديال

حارس غانا
حارس غانا
القسم الرياضي

اقتنص منتخب غانا بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نقطة ثمينة أمام نظيره منتخب انجلترا بعد التعادل السلبي في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وفرض منتخب البلاك ستارز التعادل السلبي على نظيره الشياطين الثلاثة في ظل تألق بنجامين أساري حارس مرمى المنتخب الغاني في الزود عن مرماه.

لاعب محلي وحيد في البلاك ستارز

يعتبر بنجامين أساري حارس منتخب غانا اللاعب المحلي الوحيد في قائمة البلاك ستارز بـ مونديال 2026.

ويعتبر تواجد بنجامين أساري حارس غانا ذو الـ 33 عاما ضمن كتيبة البلاك ستارز أول مشاركة دولية له مع منتخب بلاده.

أساري مر بظروف صعبة للغاية ولم يمتلك حتى الأموال الكافية للذهاب إلى التدريبات وكان دائم الغياب عن التدريبات ووصلت الأمور إلى أن مدربه قرر مساعدته ماديا حتى يستمر فى التدريبات. 

مزارع الكاكاو 

وقضى حارس غانا بنجامين أساري سنوات طويلة بعيدا عن الأضواء خلال الفترة من 2017 لـ 2020 وشارك في الدرجة الثانية بالدوري الغاني بالتزامن مع عمله في مزارع الكاكاو من أجل الإعتماد على نفسه ماديا.

وشارك بنجامين أساري خلال الفترة من 2020 لـ 2024 مع أندية متواضعة في الدوري الغاني حتى واتته الفرصة مع فريق هارتس أوف أوك وتألق بشكل كبير حتى تم إستدعاؤه من جانب منتخب غانا.

بنجامين أساري يعتبر من أبرز أسباب تأهل منتخب غانا لـ كأس العالم 2026.

 ونجح بنجامين أساري حارس مرمى منتخب غانا في الخروج بشباك البلاك ستارز فى بطولة مونديال 2026 الذى تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك نظيفة وحصل على 2 كلين شيت فى مباراتي الإكواداور التي فاز خلالها البلاك ستارز بهدف نظيف وتعادل سلبيا مع انجلترا فى الجولة الثانية.

غانا كأس العالم مونديال 2026 بنجامين أساري منتخب انجلترا

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