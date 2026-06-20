ساكا يغيب عن تدريبات إنجلترا قبل مواجهة غانا في كأس العالم

غاب جناح المنتخب الإنجليزي، بوكايو ساكا، عن تدريبات أمس الجمعة، استعدادًا لمباراة فريقه ضد غانا في كأس العالم 2026، حيث أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه يتبع برنامجه التدريبي الخاص، في إطار تعافيه من إصابة في وتر أكيليس.

ويعاني ساكا من هذه الإصابة منذ مارس، وقد شدد مدرب إنجلترا، توماس توخيل، مرارًا وتكرارًا على ضرورة إدارة مشاركة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بعناية خلال البطولة.

ولم يشارك الجناح في الحصة التدريبية التي أقيمت في مقر تدريبات المنتخب الإنجليزي بمدينة كانساس سيتي، لكن لم يصدر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي إشارة إلى وجود أي شك في مشاركته في مباراة المجموعة الثانية عشر يوم الثلاثاء.

وشارك ساكا كبديل في فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2 في مباراتها الافتتاحية، وكان له تأثير فوري، حيث ساهم في صناعة هدف ماركوس راشفورد المتأخر، ليبدأ فريق توخيل مشواره في كأس العالم بأداء مميز.

غياب ساكا

وقبل انطلاق البطولة، صرح لاعب أرسنال بأنه مستعد للمخاطرة باللعب رغم الإصابة من أجل المشاركة في كأس العالم، على الرغم من أن توخيل أقر بأنه من غير المرجح أن يتمكن من المشاركة أساسيًا في جميع المباريات.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية عشر بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، وتواجه غانا يوم الثلاثاء قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة بنما.