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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تراخيص العيادات وسكن مناسب.. محافظ البحر الأحمر يوجه ببحث مطالب نقابة الأطباء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وفدًا من نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة برئاسة الدكتور أحمد عبدالمالك، نقيب أطباء البحر الأحمر، وبحضور الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، والأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية ودعم الأطباء بالمحافظة، في إطار حرص المحافظة على تعزيز المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، قدم نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة التهنئة للدكتور وليد البرقي بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للبحر الأحمر، معربين عن تقديرهم للجهود الميدانية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم القطاع الصحي.

وخلال اللقاء، أهدى وفد النقابة درعًا تذكارية لمحافظ البحر الأحمر؛ تقديرًا لدعمه للقطاع الصحي واهتمامه بتطوير الخدمات الطبية.

كما وجه الدكتور أحمد عبدالمالك، دعوة رسمية للمحافظ، لحضور الاحتفالية المقبلة الخاصة بـ"يوم الطبيب".

واستعرض وفد النقابة عددًا من الملفات والمطالب المتعلقة بالأطباء بالمحافظة، وفي مقدمتها تيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بتراخيص العيادات الطبية الخاصة وربطها بملف التصالح، بما يسهم في دعم استقرار العمل المهني وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الوفد مقترح إنشاء سكن مخصص للأطباء في مدن جنوب المحافظة، تشمل القصير وشلاتين وحلايب وأبو رماد؛ بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء العاملين بتلك المناطق، وتشجيع الكوادر الطبية على الاستقرار والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بالمناطق النائية.

ومن جهته، أكد الدكتور وليد البرقي، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الطبيب يمثل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الطبية وتحقيق جودة الخدمات الصحية.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة، بدراسة المطالب التي عرضتها النقابة بشكل عاجل، والعمل على تذليل العقبات الإدارية المتعلقة بتراخيص العيادات الطبية وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل المهني والضوابط القانونية.

وفيما يتعلق بمقترح سكن الأطباء؛ وجّه محافظ البحر الأحمر، نقابة الأطباء، بإعداد دراسة متكاملة للمشروع، تتضمن الاحتياجات الفعلية، والمواقع المقترحة، وآليات التنفيذ؛ تمهيدًا لبحث سبل تنفيذه، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة عمل مستقرة للأطباء، خاصة في المناطق الجنوبية والنائية.

واختتم المحافظ اللقاء، بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ونقابة الأطباء، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحر الأحمر، وتحقيق أهداف الدولة في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية.

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة القصير

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