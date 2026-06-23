توخيل يعلن تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة غانا في كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لـ منتخب إنجلترا، توماس توخيل، التشكيل الأساسي للفريق الذي يخوض به مواجهة منتخب غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب جيليت في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: إزري كونسا، مارك جويهي، سبينس، ريس جيمس.

في خط الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام.

وفي خط الهجوم: مادويكي، هاري كين، أنتوني جوردون.