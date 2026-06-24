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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتقادات واسعة بسبب عدم طرد الإنجليزي بيلينجهام لانتهاكه "قانون فينيسيوس" بالمونديال

انتقادات واسعة بسبب عدم طرد الإنجليزي بيلينجهام لانتهاكه "قانون فينيسيوس" خلال مباراة غانا في كأس العالم 2026
انتقادات واسعة بسبب عدم طرد الإنجليزي بيلينجهام لانتهاكه "قانون فينيسيوس" خلال مباراة غانا في كأس العالم 2026
أ ش أ

 سادت حالة من الجدل والاستنكار لسلوك لاعب منتخب إنجلترا جود بيلينجهام خلال مباراة منتخب بلاده أمام غانا والتي انتهت بالتعادل سلبيًا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غانا الوصيف، فيما تحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط عقب فوزها على بنما.

وانتشرت صورة للاعب الإنجليزي وهو يغطي فمه خلال مباراة غانا انتشارًا واسعًا، مما أثار استياءً واسعًا، بعد عدم طرد اللاعب الإنجليزي، على عكس ميجيل ألميرون لاعب باراجواي الذي طُرد قبل أيام، بسبب قيامه بسلوك مماثل.

وفي حالة بيلينجهام، لم يتم تطبيق بروتوكول الفيفا المعروف باسم "قانون فينيسيوس".

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، قدّم الاتحاد الباراجواياني لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفي رسالة شديدة اللهجة، استشهد المسؤولون الباراجوايانيون بمباراة إنجلترا ضد غانا في دور المجموعات مشيرين إلى حالات متعددة، أبرزها تلك التي تورط فيها جود بيلينجهام.

وتأتي واقعة بيلينجهام بعد أيام قليلة من حصول ألميرون على بطاقة حمراء مباشرة، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يتلقى هذا الطرد بسبب خطأ مماثل.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد الباراجواياني لكرة القدم: "يجب تطبيق هذا القانون بالتساوي على جميع الفرق، وإلا سيفقد مصداقيته تمامًا".

وسيتعين على الفيفا، فور تلقيها الشكوى رسميًا، فتح تحقيق ومراجعة الحادثتين.

واتسمت المباراة بتوتر كبير، حيث دخل بيلينجهام في مشادة كلامية حادة مع دكة بدلاء غانا، وعقب المباراة صرّح كارلوس كيروش مدرب غانا بأن اللاعب الإنجليزي وجّه إهانات لبعض لاعبي فريقه.

حالة من الجدل والاستنكار لاعب منتخب إنجلترا جود بيلينجهام الولايات المتحدة الأمريكية

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