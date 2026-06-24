قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيحة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
تطور خطير.. مستندات جديدة فى أزمة شكاوي زيزو والزمالك| تفاصيل
بسام راضي: العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى أعلى درجات التعاون
مصدر مقرب من ترامب يكشف عن خطة لترشيح إيفانكا للرئاسة
اليماحي: الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تحتاج للتضامن والتكاتف
إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي
مونديال 2026.. آخر تحضيرات منتخب مصر لمواجهة إيران.. صور
نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين
بنسبة نجاح 64.54%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
"بوليتيكو": روته يسعى لاحتواء خلافات ترامب مع الناتو قبل قمة أنقرة
بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران
استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يدافع عن أيمن الشريعي.. فما السبب

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

دافع الإعلامي خالد الغندور عن  أيمن الشريعي رئيس نادي انبي و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :كمية من العبث علي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي  من حق اي نادي  شراء لاعب و من حق أي نادي عرض شروطه المالية لبيع واحد من أهم لاعبيه  و ده حق مشروع و من حق  أي نادي في العالم الاستفادة من لاعبه بعد  البيع .

وتابع :و الناس كانت تشيد ببيع وسام أبو علي و أن هناك بونس في حالة احرازه ١٠ اهداف  و أن البونس وصل لـ٢ مليون دولار و إعادة البيع ٢٠ في المئة يبقي ايه مشكلتك مع ايمن الشريعي اللي بيبحث عن أفضل عائد مادي لناديه خصوصا أنه نادي  استثماري بلا جماهير.

علي الجانب الآخر كان  أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، قد أكد أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية تخص رحيل الثلاثي أقطاي عبدالله وحامد عبدالله وعلي محمود خلال الفترة الحالية، مشددًا على استمرارهم مع الفريق.

وأوضح الشريعي خلال ظهوره في برنامج “الناظر” أن عقد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع إنبي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النادي يرحب باستمراره وفقًا لظروف وإمكانيات الفريق.

وأضاف رئيس إنبي أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي كان بمثابة “مسكن” للأزمة وليس حلًا جذريًا، مشيرًا إلى رفضه تكرار هذا القرار مجددًا في المسابقات المقبلة، وضرورة إيجاد حلول أكثر استقرارًا لمنظومة الدوري المصري.

خالد الغندور ايمن الشريعي رئيس نادي انبي تصريحات ايمن الشريعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

فتح التملك العقاري للأجانب بالسعودية يمنح دفعة قوية لمشروع "بنان" ومشروعات طلعت مصطفى المستقبلية

مطار القاهرة

تجربة طوارئ ناجحة في مطار القاهرة لمحاكاة تعطل القطار الآلي بين الصالات

اجتماع وزير الري لتوقيع عقود الشراكة بين القاع العام والخاص

وزير الري: نحرص على دراسة مختلف الآليات التمويلية الحديثة لدعم تنفيذ المشروعات المائية

بالصور

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

فيديو

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد