الغندور يدافع عن أيمن الشريعي.. فما السبب

دافع الإعلامي خالد الغندور عن أيمن الشريعي رئيس نادي انبي و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :كمية من العبث علي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي من حق اي نادي شراء لاعب و من حق أي نادي عرض شروطه المالية لبيع واحد من أهم لاعبيه و ده حق مشروع و من حق أي نادي في العالم الاستفادة من لاعبه بعد البيع .

وتابع :و الناس كانت تشيد ببيع وسام أبو علي و أن هناك بونس في حالة احرازه ١٠ اهداف و أن البونس وصل لـ٢ مليون دولار و إعادة البيع ٢٠ في المئة يبقي ايه مشكلتك مع ايمن الشريعي اللي بيبحث عن أفضل عائد مادي لناديه خصوصا أنه نادي استثماري بلا جماهير.

علي الجانب الآخر كان أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، قد أكد أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية تخص رحيل الثلاثي أقطاي عبدالله وحامد عبدالله وعلي محمود خلال الفترة الحالية، مشددًا على استمرارهم مع الفريق.

وأوضح الشريعي خلال ظهوره في برنامج “الناظر” أن عقد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع إنبي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النادي يرحب باستمراره وفقًا لظروف وإمكانيات الفريق.

وأضاف رئيس إنبي أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي كان بمثابة “مسكن” للأزمة وليس حلًا جذريًا، مشيرًا إلى رفضه تكرار هذا القرار مجددًا في المسابقات المقبلة، وضرورة إيجاد حلول أكثر استقرارًا لمنظومة الدوري المصري.