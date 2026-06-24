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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إثارة وترقب لمعرفة مواجهات دور الـ32 مع 495 احتمالا مختلفا

كأس العالم
كأس العالم
حسام الحارتي

"إثارة وترقب حتى اللحظة الأخيرة." هذا هو عنوان الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم FIFA 2026™ المقام في أميركا الشمالية، إذ سيبقى جدول مباريات دور الـ32 غير محسوم حتى انتهاء مرحلة المجموعات السبت، مع 495 احتمالاً مختلفاً نتيجة توسيع النهائيات من 32 إلى 48 منتخباً.


فبعدما كان التتويج باللقب العالمي يمرّ منذ 1998 عبر خوض سبع مباريات، بواقع ثلاث في دور المجموعات ثم ثمن النهائي، فربع النهائي، نصف النهائي ثم النهائي، باتت الأدوار الإقصائية تتضمن الآن دوراً إضافياً.

وحين كانت 32 دولة تشارك في البطولة، كانت الأمور بسيطة كحساب جدول الضرب: يتأهل الأول والثاني من كل من المجموعات الثماني التي تضم أربعة منتخبات إلى ثمن النهائي.

لكن الأمور تزداد تعقيداً في هذه النسخة، إذ يجب تقليص عدد المنتخبات الـ48 المشاركة إلى 32 في الدور الإقصائي الأول.

فإلى جانب صاحبي المركزين الأول والثاني في كل من المجموعات الـ12، سيتأهل أيضا أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثالث.

وبطبيعة الحال، ستظل هوية هذه المنتخبات الثمانية غير مؤكدة حتى اللحظة الأخيرة، مع نتائج المباراتين الأخيرتين من دور المجموعات بين الأردن والأرجنتين في دالاس، والجزائر والنمسا في كانساس سيتي.

وضمنت الأرجنتين حاملة اللقب إنهاء المجموعة العاشرة في الصدارة، بينما تتنافس النمسا والجزائر على المركزين التاليين. وسيتأهل أحدهما مباشرة بصفته الثاني، في حين قد يتأهل الآخر بصفته بين أفضل ثوالث، وفقا لعدد نقاطه مقارنة بمنتخبات المراكز الثالثة الأخرى في بقية المجموعات.

أما بالنسبة للباقي، فلا شيء متروك للصدفة بل يخضع لعملية حسابية معقدة تأخذ في الاعتبار ثلاثة قيود:

 المنتخبات المتصدرة وحدها للمجموعات الثماني التالية: الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة ستلتقي مع منتخبات حلت ثالثة في مجموعاتها.

أما بالنسبة للمواجهات الناجمة عن المجموعات الأربع الأخرى في دور الـ32، فستجمع بيم متصدري ووصيفي المجموعتين الثالثة والسادسة وبين متصدري ووصيفي المجموعتين الثامنة والعاشرة.

- لا يمكن لمتصدر أن يواجه صاحب مركز ثالث من مجموعته.

- اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظاماً ثابتاً، بحيث يواجه متصدر مجموعة أحد أصحاب المركز الثالث من قائمة مغلقة لخمس مجموعات محددة سلفاً، وليس من بين كافة المجموعات الثماني المتأهل عنها الثوالث إلى دور الـ32.

وبناء على هذه القيود، أعد فيفا جدولاً محدداً مسبقاً ونشره قبل انطلاق كأس العالم، يتضمن 495 احتمالاً مختلفاً، بحسب المجموعات الـ12 التي سيتأهل عنها أفضل ثوالث.

وعلى سبيل المثال، إذا أنهت فرنسا المجموعة التاسعة في الصدارة، فقد تواجه، بحسب ترتيب الاحتمالات، صاحب المركز الثالث في المجموعة السادسة (هولندا، اليابان، السويد، تونس)، أو من المجموعة الرابعة أو السابعة أو الثامنة وأخيرا الثالثة، وهو السيناريو الأقل احتمالاً من الناحية الحسابية.

وفي لوائح النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA 2026™، استدعى الأمر تخصيص 18 صفحة من الملاحق لسرد هذه الاحتمالات الـ495. وسيحدد أحدها 12 مواجهة من أصل 16 مباراة في دور الـ32.

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