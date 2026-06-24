كأس العالم | التشكيل الرسمي لمواجهة سويسرا وكندا





أعلن منتخبا سويسرا وكندا عن التشكيل الرسمي لمواجهة المقرر لها بعد قليل على ملعب بي سي بليس فانكوفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم “مونديال 2026”.

وجاءتشكيل سويسرا كالتالي:-

كوبيل، أكانجي، جاكيز، إلفيدي، رودريجيز، تشاكا، فريولر، مانزامبي، سو، فارجاس، إمبولو.

بينما جاء تشكيل كندا كالتالي:-

كريبو، جونستون، دي فوجيرول، كورنيليوس، لاريا، صليبا، شوينيير، بوكانان، أحمد، ديفيد، لارين.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى ٤ نقاط في صدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تذيل منتخب قطر المجموعة برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة ايضا.