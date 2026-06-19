صاحب الهاتريك الثاني بالمونديال.. جوناثان ديفيد أفضل لاعب في مباراة كندا وقطر

توج المهاجم الكندي جوناثان ديفيد بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام قطر في كأس العالم.

وحقق منتخب كندا فوزا كبيرا على منتخب قطر بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الجمعة، على ملعب بي سي بليس، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

واستحق مهاجم يوفنتوس ومنتخب كندا جوناثان ديفيد جائزة الأفضل في اللقاء عن جدارة بعد نجاحه في تسجيل ثلاثية "هاتريك"، ليقود منتخب بلاده كندا لتحقيق الانتصار التاريخي الأول في المونديال، كما سجل ديفيد الهاتريك الثاني في المونديال بعد هاتريك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى الجزائر.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى ٤ نقاط في صدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تذيل منتخب قطر المجموعة برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة ايضا.