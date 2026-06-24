شوط أول سلبي بين كندا وسويسرا بكأس العالم

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة سويسرا ضد كندا والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم “مونديال 2026”.

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة من جان كلا المنتخبين دون تشكيل اي خطورة على المرمين

ورفع منتخب كندا رصيده إلى ٤ نقاط في صدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تذيل منتخب قطر المجموعة برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة ايضا.

وجاءتشكيل سويسرا كالتالي:-

كوبيل، أكانجي، جاكيز، إلفيدي، رودريجيز، تشاكا، فريولر، مانزامبي، سو، فارجاس، إمبولو.

بينما جاء تشكيل كندا كالتالي:-

كريبو، جونستون، دي فوجيرول، كورنيليوس، لاريا، صليبا، شوينيير، بوكانان، أحمد، ديفيد، لارين.