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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي.. "الأولاد" سابع منتخب أفريقي يبلغ الأدوار الاقصائية

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا
منتصر الرفاعي

واصل منتخب جنوب أفريقيا كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026 بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 إثر فوزه الثمين على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ماسيكو يقود جنوب أفريقيا إلى إنجاز تاريخي

ونجح ثابيلو ماسيكو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 ليمنح منتخب "الأولاد" انتصارا تاريخيا هو الأول له في النسخة الحالية من المونديال ويقوده في الوقت ذاته إلى التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

جنوب أفريقيا تنضم إلى نخبة القارة السمراء

وبهذا الإنجاز، أصبحت جنوب أفريقيا سابع منتخب أفريقي ينجح في تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.

وانضمت جنوب أفريقيا إلى قائمة المنتخبات الأفريقية التي سبق لها تحقيق هذا الإنجاز، والتي تضم منتخبات نيجيريا والمغرب وغانا والسنغال والكاميرون والجزائر.

المغرب ونيجيريا في صدارة القارة

ويتصدر منتخبا المغرب ونيجيريا قائمة المنتخبات الأفريقية الأكثر وصولًا إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعدما حقق كل منهما هذا الإنجاز ثلاث مرات.

ويأتي منتخبا غانا والسنغال في المركز الثاني برصيد تأهلين لكل منهما، بينما سبق لكل من الكاميرون والجزائر بلوغ الأدوار الإقصائية مرة واحدة.

بطاقة العبور تحسم في الجولة الأخيرة

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى متفوقا على منتخب كوريا الجنوبية، ويحسم بذلك تأهله رسميًا إلى دور الـ32.

مواجهة مرتقبة أمام كندا

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره الكندي يوم 28 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 في مواجهة يسعى خلالها منتخب "الأولاد" إلى مواصلة مغامرته التاريخية وتحقيق إنجاز جديد في مشاركته المونديالية.

منتخب جنوب أفريقيا بطولة كأس العالم 2026 منتخب كوريا الجنوبية كأس العالم المغرب ونيجيريا

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