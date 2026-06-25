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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سويسرا تحسم الصدارة وتتأهل إلى دور الـ32 بعد الفوز على كندا

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا
رباب الهواري

حسم منتخب سويسرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب كندا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقدم المنتخب السويسري أداءً قويًا، خاصة في الشوط الثاني، ليحصد ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى سبع نقاط، ويتصدر المجموعة الثانية، بينما تأهل المنتخب الكندي أيضًا بعدما احتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك.

شوط أول متكافئ بين المنتخبين

شهدت أحداث الشوط الأول حالة من التوازن الكبير بين المنتخبين، حيث تبادل اللاعبون السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، دون أن يتمكن أي فريق من فرض أفضليته أو هز الشباك، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

سويسرا تضرب بقوة في الشوط الثاني

دخل المنتخب السويسري الشوط الثاني بصورة مختلفة، ونجح في افتتاح التسجيل سريعًا عن طريق روبن فارجاس في الدقيقة السادسة والأربعين، مستغلًا بداية قوية بعد الاستراحة.

وواصل المنتخب السويسري ضغطه، ليضيف يوهان مانزامبي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين، مؤكدًا تفوق فريقه واقترابه من حسم المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين، قلص منتخب كندا الفارق بعدما سجل بروميس أكينبيلو هدفه الوحيد، إلا أن الدقائق المتبقية لم تشهد أي تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز سويسرا بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

أنهى منتخب سويسرا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني برصيد سبع نقاط أيضًا، لكنه تأخر بفارق الأهداف. واحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الثالث بنفس الرصيد، ليودع البطولة، فيما تذيل منتخب قطر المجموعة برصيد نقطة واحدة.

تشكيل المنتخبين

بدأ منتخب سويسرا المباراة بتشكيل ضم: كوبيل، أكانجي، جاكيز، إلفيدي، رودريجيز، تشاكا، فريولر، مانزامبي، سو، فارجاس، وإمبولو.

أما منتخب كندا فخاض اللقاء بتشكيل مكون من: كريبو، جونستون، دي فوجيرول، كورنيليوس، لاريا، صليبا، شوينيير، بوكانان، أحمد، ديفيد، ولارين

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