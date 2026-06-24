وزير خارجية تركيا يبدأ غدا زيارة رسمية إلى كندا لبحث سبل تعزيز التعاون

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية، هاكان فيدان، سيبدأ غدا الخميس زيارة رسمية إلى كندا تستغرق يومين، لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل التجارة والطاقة والدفاع.

وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت قناة "إيه نيوز" التركية اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع أن يعرض فيدان، خلال الزيارة، وجهة نظر تركيا وتطلعاتها بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضافت المصادر أن فيدان سيؤكد أيضا على أهمية زيادة الاتصالات رفيعة المستوى والزيارات المتبادلة، وسيدعو إلى بذل الجهود لتعزيز التجارة الثنائية - التي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025 - بطريقة متوازنة ومستدامة.

ومن المقرر أن يبدأ فيدان زيارته بجولة في محطة "دارلينجتون" لتوليد الطاقة النووية في مدينة تورنتو، حيث من المتوقع أن يطلع على إمكانيات كندا في قطاع الطاقة النووية.

كما سحضر اجتماعا مع قادة الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين، قبل أن يتوجه إلى أوتاوا لإجراء محادثات مع وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند.