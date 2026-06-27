بعد تعرضه لحادث سير في كندا .. هادي أسود يلغي حفلاته

أثار الفنان هادي أسود حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعد تعرضه لحادث سير أثناء توجهه لإحياء إحدى حفلاته في كندا، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يُعلن لاحقًا إلغاء جميع حفلاته المقررة هناك حتى إشعار آخر، بناءً على توصيات الأطباء.

ووفقًا لما تم تداوله، وقع الحادث أثناء توجه هادي أسود إلى إحدى حفلاته في مدينة مونتريال، حيث نُقل على الفور إلى أحد مستشفيات مدينة أوتاوا، وخضع لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما تعرض لعدد من الرضوض في مناطق متفرقة من جسده.

وأمضى الفنان يومًا كاملًا داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية، قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة، مع ضرورة الالتزام بفترة راحة ومتابعة حالته الصحية بشكل مستمر لضمان تعافيه الكامل.

وبسبب حالته الصحية، تقرر إلغاء جميع حفلات هادي أسود التي كان من المقرر إقامتها في كندا، تنفيذًا لتعليمات الفريق الطبي، الذي شدد على أهمية حصوله على قسط كافٍ من الراحة وعدم بذل أي مجهود خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يعلن الفنان أو فريقه خلال الأيام المقبلة أي مستجدات تتعلق بحالته الصحية أو موعد استئناف نشاطه الفني، عقب انتهاء فترة العلاج والتعافي.

وفي السياق نفسه، شارك هادي أسود متابعيه عبر خاصية "الستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام" صورة أظهرت جانبًا من التلفيات التي لحقت بسيارته عقب الحادث، ما زاد من تفاعل جمهوره وحرصهم على الاطمئنان عليه.

وتلقى الفنان سيلًا من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل من جمهوره وزملائه، الذين أعربوا عن سعادتهم باستقرار حالته الصحية، متمنين له التعافي سريعًا والعودة إلى نشاطه الفني في أقرب وقت.