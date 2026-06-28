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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي يكشف كلمة السر في مواجهة أستراليا: الضغط المبكر مفتاح فوز منتخب مصر |فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

أكد الناقد الرياضي أمجد مجدي أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز أستراليا في دور الـ32، إذا اعتمد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الضغط المبكر واللاعبين أصحاب المهارات الفردية، مشددًا على أن المنتخب الأسترالي يعاني من أخطاء دفاعية يمكن استغلالها مبكرًا.

الضغط المبكر هو كلمة السر

وأوضح أمجد مجدي أن أفضل أسلوب لمواجهة أستراليا هو الضغط العالي منذ الدقائق الأولى، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب الأسترالي يرتكبون أخطاء تحت الضغط، وهو ما يمنح لاعبي مصر فرصًا لخطف هدف مبكر يسهل المباراة.

الاعتماد على أصحاب المهارات الفردية

وأشار إلى ضرورة الدفع باللاعبين أصحاب الحلول الفردية مثل محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، وإمام عاشور، مؤكدًا أن الاختراق بالمهارة سيكون أكثر فاعلية من الاعتماد على الكرات العرضية أمام دفاع أسترالي يتميز بالطول والقوة البدنية.

ياسر إبراهيم الأنسب لإيقاف أخطر مهاجمي أستراليا

ولفت إلى أن أخطر عناصر المنتخب الأسترالي هو المهاجم "أناكوندا"، إلى جانب محمد توريه، موضحًا أن ياسر إبراهيم هو الأنسب لفرض رقابة لصيقة عليه، خاصة مع الانسجام الكبير بينه وبين رامي ربيعة في الخط الخلفي.

هيثم حسن أفضل بديل في حالة غياب صلاح

وأضاف الناقد الرياضي أنه في حال عدم جاهزية محمد صلاح بسبب الإصابة العضلية، فإنه يفضل مشاركة هيثم حسن بدلًا من أحمد سيد "زيزو"، معتبرًا أن هيثم يمتلك السرعة والمهارة القادرة على اختراق دفاعات أستراليا، بعكس الاعتماد على العرضيات أمام مدافعين طوال القامة.

تنوع الهدافين يمنح المنتخب قوة إضافية

وأكد أمجد مجدي أن من أبرز مكاسب منتخب مصر في الفترة الأخيرة هو تنوع مصادر التهديف، بعدما أصبح التسجيل لا يقتصر على محمد صلاح فقط، بل أصبح هناك أكثر من لاعب قادر على هز الشباك مثل مرموش، تريزيجيه، محمود صابر وزيكو، وهو ما يمنح المنتخب قوة هجومية أكبر ويصعب مهمة المنافسين.

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