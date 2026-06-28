أحمد عبد الباسط يكشف موقف مصابي منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط آخر تطورات الحالة الطبية للاعبي منتخب مصر، قبل مواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأكد عبد الباسط أن الثلاثي محمد صلاح، وحمدي فتحي، وحسام عبد المجيد، أصبحوا جاهزين للمشاركة في المباراة، بعد تعافيهم وجاهزيتهم الفنية والطبية.

وقال إن الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح لم يحصلا حتى الآن على الضوء الأخضر للمشاركة، إلا أن الجهاز الطبي لا يزال يملك خمسة أيام لتجهيزهما، مع وجود تفاؤل بإمكانية لحاقهما بالمواجهة.

وأشار إلى أن مهند لاشين سيغيب رسميًا عن لقاء أستراليا بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بشأن تقديم تظلم لرفع الإيقاف، وأن اللوائح لا تتيح ذلك في هذه الحالة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكان الأمريكية، استعدادًا لاستكمال التحضيرات قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وسط أجواء من التركيز داخل معسكر الفراعنة.

منتخب مصر

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطات من وصول بعثة المنتخب إلى مدينة سبوكان، التي تستضيف معسكر الفريق قبل اللقاء المرتقب.

ويواصل الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، تنفيذ البرنامج الإعدادي لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة، قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للمونديال.