ناقد رياضي يكشف كواليس استعداد منتخب مصر لمواجهة أستراليا

أكد بلال السيسي الناقد الرياضي، أن الجماهير المصرية صنعت أجواءً استثنائية عقب مباراة إيران، سواء داخل الملعب أو أمام مقر إقامة المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعبين حرصوا على النزول والاحتفال مع الجماهير التي ساندتهم بقوة منذ وصول البعثة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الإقبال الجماهيري على مباراة أستراليا كبير للغاية، لدرجة أن التذاكر نفدت، بينما وصلت أسعارها في السوق السوداء إلى أضعاف قيمتها الرسمية.

صلاح يطمئن الجماهير

طمأن السيسي الجماهير على حالة قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن إصابته عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية، وأنه طلب الخروج أمام إيران لتجنب تفاقم الإصابة.

وأشار إلى أن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة أمام أستراليا، بينما يغيب أحمد فتوح للإصابة، ومهند لاشين للإيقاف، في حين أصبح حسام عبد المجيد جاهزًا للمشاركة بعد تعافيه.

معسكر مغلق وتركيز كامل قبل أستراليا

وأوضح أن منتخب مصر وصل إلى مدينة سبوكين الأمريكية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة المرتقبة، قبل الانتقال إلى مدينة دالاس التي تستضيف المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أغلق تمامًا ملف مباراة إيران، وبدأ دراسة منتخب أستراليا، مع التركيز على علاج الأخطاء الدفاعية، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية التي يجيدها المنتخب الأسترالي.

إشادة بشخصية المنتخب

وأشاد بلال السيسي بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر خلال البطولة، مؤكدًا أن شخصية الفريق تطورت بشكل واضح، وأصبح يمتلك هوية فنية وروحًا قتالية داخل الملعب.

كما أثنى على العمل الفني الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ودور محلل الأداء محمود سليم في تجهيز اللاعبين ومعالجة الأخطاء الفنية قبل الأدوار الإقصائية.