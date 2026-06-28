بعد التأهل التاريخي.. صلاح عبد الله يكشف لماذا لم يحتفل بقوة بإنجاز منتخب مصر

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن أسباب عدم احتفاله بنفس الحماس المعتاد بتأهل منتخب مصر، مؤكدًا أن شعوره خلال المباراة كان مختلفًا بسبب رغبته الكبيرة فى تحقيق الفوز وصدارة المجموعة.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على «فيس بوك»: «{وسألت نفسى ليه مافرحتش قوى قوى قوى زى المرة اللى فاتت} 1- لأنى عشت أسبوع بحلم وأتمنى الفوز والصدارة وطوال المباراة وأنا منتظر بجنون هدف الفوز على إيران حتى آخر ربع ساعة لما لقيتنى بدعى ربنا يستر»

أضاف: «2- فكرت أنشر تحليلى للسلبيات ولكن إحتراماً وتقديراً للإنجاز الغير المسبوق وعدم المشاركة فى هرى الميدياوية تراجعت».