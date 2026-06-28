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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: إصابة أحمد فتوح تمزق في العضلة أعتقد أنه سيغيب ليس أقل من شهر

أحمد فتوح
أحمد فتوح
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة رباعي منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : أحمد فتوح يعاني من تمزق ووفقا لحديث الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب اللاعب لن يلحق بمباراة أستراليا القادمة وفي اعتقادي سيغيب لفترة لن تقل عن شهر.

وأوضح شوبير: فتوح قدم ثلاث مباريات قوية ولدينا كريم حافظ لم يكن حد يفكر في انضمامه للمنتخب ولكنه تعب واجتهد ودخل الحسابات وغالبا سيشارك في المباراة القادمة لأنه الظهير الأيسر الوحيد في الفريق إلا في حال تدخل حسام حسن وأصبح له وجهة نظر مختلفه.

وواصل : كنت قلقا من إصابة محمد عبدالمنعم وأن تكون على مستوى الركبة لكن هي كدة في أنكل القدم وغدا أو بعد غد على اقصى تقدير سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات.

وأكمل: حمدي فتحي اقترب من العودة للتدريب وسيكون جاهز للمشاركة في التدريبات ومن الممكن خوضه لمباراة أستراليا القادمة وفي وجود نبيل عماد دونجا من الممكن أن يكون هناك توليفة يصنعها حسام حسن

واختتم شوبير قائلا: حسام عبد المجيد أنهى البروتوكول الطبي وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة أمام أستراليا.

ويواجه منتخب مصر منافسه أستراليا، في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، يوم الجمعة الموافق 3 يوليو المقبل.

منتخب مصر أستراليا أحمد فتوح حمدي فتحي كريم حافظ

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