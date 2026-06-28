حمدي فتحي يخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة خلال عطلته الصيفية

شارك حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر ونادي الوكرة القطري، متابعيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة.

و ظهر حمدي فتحي خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة داخل أحد متاجر الملابس، مرتديًا ملابس باللون الأسود مع قبعة ونظارة شمسية، في ظهور نال إعجاب متابعيه.

وتأتي إطلالة حمدي فتحي بالتزامن مع فترة الراحة التي يقضيها بعد مشاركته مع منتخب مصر، حيث يواصل مشاركة جمهوره بلقطات من يومياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن نبأ سار لجماهير منتخب مصر، مؤكدًا جاهزية حمدي فتحي للعودة إلى صفوف الفراعنة في مواجهة أستراليا المرتقبة بدور الـ32 من كأس العالم 2026.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “عاجل.. حمدي فتحي يعود لمنتخب مصر في مباراة أستراليا.”

وتأتي عودة حمدي فتحي لتمنح الجهاز الفني بقيادة المنتخب دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا، في ظل أهمية المباراة وسعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.