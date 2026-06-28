نيكو باز: أتعلم من ميسي ورفاقه.. وفخور بارتداء قميص الأرجنتين مثل والدي

أكد النجم الشاب نيكو باز، لاعب منتخب الأرجنتين، أنه يواصل رحلة التطور والنمو داخل صفوف التانجو، مشددًا على أن الأجواء داخل المنتخب تساعده على تقديم أفضل مستوياته خلال بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات باز عقب فوز المنتخب الأرجنتيني على الأردن بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي شهدت اعتماد الجهاز الفني على عدد من العناصر البديلة، قبل دخول ليونيل ميسي في الدقيقة 60 وتسجيله هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80.

باز: استقبال المنتخب لي دائمًا رائع

وقال نيكو باز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "دائمًا ما يستقبلونني في المنتخب بأفضل طريقة ممكنة، وهذا أمر رائع بالنسبة لي، هذا الدعم يساعدني على دخول الملعب واللعب بطريقتي المعتادة".

وأضاف اللاعب الشاب: "أنا فخور جدًا بارتداء هذا القميص، مثلما فعل والدي عام 1998"، في إشارة إلى والده بابلو باز الذي سبق له تمثيل منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1998 بفرنسا.

ثقة المجموعة هدف الجيل الجديد

وعن المرحلة المقبلة مع بداية الأدوار الإقصائية، أكد باز أنه يضع كامل ثقته في قوة المجموعة داخل المنتخب الأرجنتيني.

وأوضح: "أترك كل شيء لقوة المجموعة، لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، والآن علينا الحصول على بعض الراحة والاستعداد لما هو قادم".

وتحدث عن مواجهة الأردن قائلًا: "كانت مباراة صعبة للغاية من الناحية البدنية، ومن الغد سأبدأ التفكير في المباراة القادمة".

نصائح ميسي والنجوم الكبار

وأشار نيكو باز إلى أنه يستفيد بشكل كبير من وجود نجوم أصحاب خبرات داخل المنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن نصائح اللاعبين الكبار تساعده على التطور المستمر.

وقال: "أكتسب أشياء كثيرة، وقبل المباريات دائمًا عندما يتحدثون معي يقدمون لي الكثير من النصائح".

وأوضح أن الرسالة الأهم التي يتلقاها من ليونيل ميسي وباقي نجوم المنتخب تتمثل في ضرورة الثقة بالنفس وعدم الخوف داخل الملعب.

وأضاف: "يقولون لي أن أكون على طبيعتي، وألا أخاف من إظهار أسلوب لعبي، وأنا أشكرهم كثيرًا على ذلك".

ويعد نيكو باز أحد أبرز المواهب الصاعدة في صفوف المنتخب الأرجنتيني، حيث يمثل حلقة جديدة بين جيل الأبطال المتوج بكأس العالم 2022 والجيل القادم الذي يسعى لمواصلة نجاحات التانجو على الساحة العالمية.