قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.45%
الجيش الباكستاني: مقتل و إصابة 4 مسلحين إثر إحباط هجوم استهدف معسكرا في كراتشي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
تاجر عملة.. الداخلية تضبط قضية غسل 100 مليون جنيه
البلطي بـ 72 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائد الأردن بعد وداع المونديال: لم نقصر.. الركلات الثابتة أزمة تحتاج للمراجعة

إحسان حداد قائد منتخب الأردن
إحسان حداد قائد منتخب الأردن
إسلام مقلد

أعرب إحسان حداد، قائد منتخب الأردن، عن مشاعر مختلطة عقب انتهاء مشوار النشامى في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

وأكد حداد أن لاعبي المنتخب الأردني قدموا كل ما لديهم خلال المشاركة المونديالية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض الأخطاء التي حالت دون تحقيق نتائج أفضل.

حداد: كان بالإمكان أفضل مما كان

وقال قائد المنتخب الأردني في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "زملائي لم يقصروا خلال مشوار البطولة، لكن بكل صدق كان بالإمكان أفضل مما كان".

وأضاف: "علينا إعادة حساباتنا في ملف الركلات الثابتة، لأن استقبال أهداف بالطريقة نفسها أكثر من مرة أمر مخجل، ويجب أن نعمل على علاج هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة".

تجربة المونديال ستبني جيلًا جديدًا

وتحدث حداد عن المكاسب التي حققها المنتخب الأردني من المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن التجربة ستكون نقطة انطلاق لمستقبل أفضل.

وأوضح: "هذه المشاركة سنبني عليها في المستقبل، وسنتعلم منها الكثير، فالثقة والشخصية التي اكتسبناها سننقلها للأجيال القادمة".

وأشار قائد النشامى إلى أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على التطور، قائلًا: "ما ينقصنا فقط هو النتائج، الأداء لم يكن كافيًا حاليًا، لكن مستقبلًا سيكون له تأثير أكبر، بعدما أصبحت الثقة كبيرة باللاعب الأردني".

وأضاف: "لدينا جيل صاعد يثق بقدراته، ونملك الإمكانيات والمواهب، ومع إصلاح بعض التفاصيل الصغيرة مثل الركلات الثابتة وغيرها، ستكون الأمور أفضل في الفترة المقبلة".

رسالة اعتذار للجماهير الأردنية

ووجه حداد رسالة تقدير للجماهير التي ساندت المنتخب خلال البطولة، قائلًا: "يعجز اللسان عن شكرهم، فقد دعمونا في كل مكان، واليوم رغم كثافة الجمهور الأرجنتيني كان صوتهم حاضرًا ونفتخر بهم".

وأضاف: "نعتذر لهم عن النتائج في هذه البطولة، لكن نؤكد أننا بذلنا كل ما في وسعنا وقدمنا كل ما نملكه في كأس العالم".

دعم القيادة كان دافعًا كبيرًا

وشدد قائد الأردن على أهمية الدعم المعنوي الذي يحظى به المنتخب من العاهل الأردني وولي العهد والعائلة الهاشمية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا.

وقال: "نستفيد كثيرًا من هذا الدعم داخل الملعب، فهو يعطينا الدافع لتقديم الأفضل من أجل الوطن، الأردن غالٍ علينا، والأردنيون جميعًا يستحقون الأفضل".

وأنهى منتخب الأردن مشواره في كأس العالم 2026 بعد الخسارة في مبارياته الثلاث بدور المجموعات أمام النمسا بنتيجة 1-3، والجزائر 1-2، والأرجنتين 1-3.

منتخب الأردن الأردن كأس العالم 2026 كأس العالم الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

سعر خيالي .. فستان ياسمين عبد العزيز أثناء تكريمها بالولايات المتحدة الأمريكية.. كم يبلغ؟ |صور

البشرة

زيت غير متوقع يعالج التجاعيد وحب الشباب.. تعرف عليه

الموز

هل تناول موزة قبل النوم يساعدك على النوم بشكل أفضل؟

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد