قائد الأردن بعد وداع المونديال: لم نقصر.. الركلات الثابتة أزمة تحتاج للمراجعة

أعرب إحسان حداد، قائد منتخب الأردن، عن مشاعر مختلطة عقب انتهاء مشوار النشامى في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

وأكد حداد أن لاعبي المنتخب الأردني قدموا كل ما لديهم خلال المشاركة المونديالية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض الأخطاء التي حالت دون تحقيق نتائج أفضل.

حداد: كان بالإمكان أفضل مما كان

وقال قائد المنتخب الأردني في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "زملائي لم يقصروا خلال مشوار البطولة، لكن بكل صدق كان بالإمكان أفضل مما كان".

وأضاف: "علينا إعادة حساباتنا في ملف الركلات الثابتة، لأن استقبال أهداف بالطريقة نفسها أكثر من مرة أمر مخجل، ويجب أن نعمل على علاج هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة".

تجربة المونديال ستبني جيلًا جديدًا

وتحدث حداد عن المكاسب التي حققها المنتخب الأردني من المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن التجربة ستكون نقطة انطلاق لمستقبل أفضل.

وأوضح: "هذه المشاركة سنبني عليها في المستقبل، وسنتعلم منها الكثير، فالثقة والشخصية التي اكتسبناها سننقلها للأجيال القادمة".

وأشار قائد النشامى إلى أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على التطور، قائلًا: "ما ينقصنا فقط هو النتائج، الأداء لم يكن كافيًا حاليًا، لكن مستقبلًا سيكون له تأثير أكبر، بعدما أصبحت الثقة كبيرة باللاعب الأردني".

وأضاف: "لدينا جيل صاعد يثق بقدراته، ونملك الإمكانيات والمواهب، ومع إصلاح بعض التفاصيل الصغيرة مثل الركلات الثابتة وغيرها، ستكون الأمور أفضل في الفترة المقبلة".

رسالة اعتذار للجماهير الأردنية

ووجه حداد رسالة تقدير للجماهير التي ساندت المنتخب خلال البطولة، قائلًا: "يعجز اللسان عن شكرهم، فقد دعمونا في كل مكان، واليوم رغم كثافة الجمهور الأرجنتيني كان صوتهم حاضرًا ونفتخر بهم".

وأضاف: "نعتذر لهم عن النتائج في هذه البطولة، لكن نؤكد أننا بذلنا كل ما في وسعنا وقدمنا كل ما نملكه في كأس العالم".

دعم القيادة كان دافعًا كبيرًا

وشدد قائد الأردن على أهمية الدعم المعنوي الذي يحظى به المنتخب من العاهل الأردني وولي العهد والعائلة الهاشمية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا.

وقال: "نستفيد كثيرًا من هذا الدعم داخل الملعب، فهو يعطينا الدافع لتقديم الأفضل من أجل الوطن، الأردن غالٍ علينا، والأردنيون جميعًا يستحقون الأفضل".

وأنهى منتخب الأردن مشواره في كأس العالم 2026 بعد الخسارة في مبارياته الثلاث بدور المجموعات أمام النمسا بنتيجة 1-3، والجزائر 1-2، والأرجنتين 1-3.