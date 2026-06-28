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الأرجنتين تنهي دور المجموعات بانتصار جديد على الأردن بثلاثية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تنهي دور المجموعات بانتصار جديد على الأردن بثلاثية

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
رباب الهواري

اختتم منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز مستحق على منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة.

تفوق أرجنتيني منذ البداية

فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة عشرة عن طريق جيوفاني لو سيلسو، الذي أطلق تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة استقرت داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

واستمرت الأفضلية الأرجنتينية، ليحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثلاثين، تقدم لها لاوتارو مارتينيز وسددها بنجاح، مضيفًا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

هدف تاريخي للأردن

في الشوط الثاني، تمكن المنتخب الأردني من تقليص الفارق بعدما سجل موسى التعمري هدفًا تاريخيًا في الدقيقة الخامسة والخمسين، إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس إيميليانو مارتينيز، ليمنح منتخب بلاده لحظة مميزة أمام حامل اللقب.

تألق القائد يحسم المواجهة

شهدت الدقيقة الستون دخول القائد ليونيل ميسي إلى أرض الملعب وسط استقبال جماهيري حافل، ولم يحتج إلى وقت طويل لترك بصمته، حيث أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الثمانين من ركلة حرة متقنة، أكد بها تفوق منتخب الأرجنتين وأنهى آمال المنتخب الأردني في العودة.

ترتيب المجموعة

بهذا الفوز، أنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما جمع تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، ليعتلي صدارة المجموعة العاشرة بثقة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. في المقابل، أنهى منتخب الأردن مشاركته في البطولة دون تحقيق أي نقطة، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة، رغم نجاحه في تسجيل هدف تاريخي أمام بطل العالم

منتخب الأرجنتين كأس العالم الأردن أخبار الرياضة

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