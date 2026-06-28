سكالوني يكشف تضحية ميسي أمام الأردن: فضّل مصلحة الأرجنتين على أرقامه القياسية

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن موقف قائد الفريق ليونيل ميسي خلال مواجهة الأردن في ختام منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني اختار مصلحة المجموعة ومنح زملائه فرصة المشاركة بدلًا من السعي لتعزيز أرقامه الشخصية.

التقييم إيجابي

وأكد سكالوني أن التقييم بعد نهاية دور المجموعات إيجابي للغاية، خاصة بعد نجاح الجهاز الفني في إشراك جميع اللاعبين ومنحهم دقائق في البطولة، مشيرًا إلى أن كل عناصر القائمة تستحق خوض تجربة المشاركة في كأس العالم.

وقال مدرب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التقييم بعد الفوز بالمباريات الثلاث إيجابي للغاية، خاصة لأننا جعلنا جميع اللاعبين يشاركون، فكلهم يستحقون الاستمتاع باللعب في كأس العالم، وأعتقد أنهم نجحوا في تقديم المطلوب".

الأردن فريق جيد

وأضاف عن مواجهة الأردن: "الأردن فريق جيد، يغلق خطوطه الخلفية بشكل محكم ولا يترك مساحات، لكن لاعبينا قدموا مباراة جيدة وأظهروا لي أن الجميع جاهز للمشاركة إذا احتجنا إليه".

غياب بعض العناصر

وتحدث سكالوني عن غياب بعض العناصر، مؤكدًا أن الفريق في حالة جاهزية جيدة، باستثناء روميرو الذي يأمل الجهاز الفني استعادته خلال الفترة المقبلة.

وعن قرار ميسي المشاركة كبديل، أشاد سكالوني بتصرف قائد المنتخب، قائلًا: "الحديث عن هذا الأمر يكاد يكون محرجًا، لأن الكلمات لم تعد تكفي لوصف ما يقدمه. كان بإمكانه اللعب 90 دقيقة كاملة وتعزيز أرقامه الشخصية، لكنه فضل أن يحصل زملاؤه على دقائق مشاركة أكثر، تفكيرًا في المرحلة القادمة".

وأوضح: "هذا يعكس الصورة الحقيقية لميسي، فهو لا يفكر في الأرقام الفردية، بل في المجموعة. تحدثت معه واتفقنا على أن دخوله في الشوط الثاني كان الخيار الأفضل، وهذا يثبت ما يمثله بالنسبة للفريق".

وأكد المدير الفني للأرجنتين ثقته في مهاجميه، وعلى رأسهم لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز ولو سيلسو، مشددًا على أن التسجيل ليس العامل الوحيد لتقييم اللاعبين.

وقال: "ليس لدينا أي شك في لاوتارو أو جوليان أو لو سيلسو، التسجيل أمر مهم بالتأكيد، لكنهم يقدمون عملًا رائعًا داخل الملعب".

وأشاد سكالوني بشكل خاص بلو سيلسو، موضحًا أن اللاعب عانى كثيرًا بسبب غيابه عن كأس العالم 2022، وأن مشاركته الحالية تمثل لحظة مهمة بالنسبة له.

وأضاف: "لو سيلسو لاعب مهم جدًا للمجموعة، وكنا ننتظر منحه هذه الفرصة بعد الطريقة الصعبة التي غاب بها عن مونديال قطر، لذلك سعداء جدًا بما قدمه وبالهدف الذي سجله".

وعن إمكانية الاعتماد على الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز معًا، أوضح سكالوني أن الفريق قادر على ذلك بشرط الحفاظ على التوازن.

وقال: "اليوم امتلكنا رفاهية اللعب بالثنائي معًا، وأعتقد أنهما قدما أداءً جيدًا، لكن يجب علينا دائمًا البحث عن التوازن، لأن فقدان التوازن قد يؤدي إلى أمور لا نريدها".

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب الأرجنتين سيواصل المنافسة بأقصى قوة، لأن قميص بطل العالم يفرض دائمًا تقديم أفضل أداء والسعي لتحقيق الانتصارات.