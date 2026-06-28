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ميسي ينفرد بإنجاز تاريخي جديد ويبتعد بصدارة هدافي المونديال
الأرجنتين تنهي دور المجموعات بانتصار جديد على الأردن بثلاثية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي ينفرد بإنجاز تاريخي جديد ويبتعد بصدارة هدافي المونديال

ميسي
ميسي
إسراء أشرف

حقق منتخب الأرجنتين العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على الأردن بنتيجة 3-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

ودخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعدما حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ32 عقب الفوز على الجزائر والنمسا، لينهي دور المجموعات متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وشارك ليونيل ميسي بديلًا قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 80، مواصلًا كتابة التاريخ في كأس العالم.

وبات ميسي أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 7 مباريات متتالية شارك بها، كما عزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا، موسعًا الفارق إلى 3 أهداف عن كل من ميروسلاف كلوزه وكيليان مبابي.

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