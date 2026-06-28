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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يصنع التاريخ.. هدفه أمام الأردن يعزز أرقامه القياسية بالمونديال

ميسي
ميسي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ميسي وصل إلى هدفه الـ19 في تاريخ كأس العالم، منفردًا أيضًا بصدارة هدافي مونديال 2026 حتى الآن برصيد 6 أهداف.

أرقام ميسي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا في شباك الأردن، ليصل إلى الهدف رقم 19 بقميص منتخب الأرجنتين في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وعزز ميسي صدارته لقائمة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف، ليواصل قيادة منتخب التانجو نحو الأدوار الإقصائية بأداء استثنائي.

ميسي الارجنتين ليونيل ميسي

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