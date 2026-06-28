ملخص وأهداف فوز الأرجنتين بثلاثية على الأردن في ختام مجموعات كأس العالم

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على منافسه الأردن بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في ختام مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.

فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة عشرة عن طريق جيوفاني لو سيلسو، الذي أطلق تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة استقرت داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

واستمرت الأفضلية الأرجنتينية، ليحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثلاثين، تقدم لها لاوتارو مارتينيز وسددها بنجاح، مضيفًا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تمكن المنتخب الأردني من تقليص الفارق بعدما سجل موسى التعمري هدفًا تاريخيًا في الدقيقة الخامسة والخمسين، إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس إيميليانو مارتينيز، ليمنح منتخب بلاده لحظة مميزة أمام حامل اللقب.

شهدت الدقيقة 60 دخول القائد ليونيل ميسي إلى أرض الملعب وسط استقبال جماهيري حافل، ولم يحتج إلى وقت طويل لترك بصمته، حيث أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الثمانين من ركلة حرة متقنة، أكد بها تفوق منتخب الأرجنتين وأنهى آمال المنتخب الأردني في العودة.

ترتيب مجموعة الأرجنتين

بهذا الفوز، أنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما جمع تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، ليعتلي صدارة المجموعة العاشرة بثقة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. في المقابل، أنهى منتخب الأردن مشاركته في البطولة دون تحقيق أي نقطة، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة، رغم نجاحه في تسجيل هدف تاريخي أمام بطل العالم