ميسي يقود منتخب الأرجنتين ضد النمسا في كأس العالم 2026

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أُثرها مباراة النسما التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

كان منتخب الأرجنتين تغلب على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها الأسطورة ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، بينما تغلب منتخب النمسا على الأردن.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ميدينا- ليساندرو مارتينيز- كريستيان روميرو- مولينا.

الوسط: دي بول- أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز- تياجو ألمادا.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ليونيل ميسي.