مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم 28-6-2026 انطلاق منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بمباراة جنوب أفريقيا ضد كندا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

جنوب أفريقيا ضد كندا – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports MENA Max 1

وجاءت مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 على النحو التالي:

الأحد، 28 يونيو 2026

المباراة 73 (الساعة 22:00): جنوب أفريقيا ضد كندا (ملعب لوس أنجلوس).

الإثنين، 29 يونيو 2026

المباراة 74 (الساعة 20:00): البرازيل ضد اليابان (ملعب هيوستن).

المباراة 75 (الساعة 23:30): ألمانيا ضد باراغواي (ملعب بوسطن).

الثلاثاء، 30 يونيو 2026

المباراة 76 (4:00): هولندا ضد المغرب (ملعب مونتيري).

المباراة 77 (الساعة 20:00): كوت ديفوار ضد النرويج (ملعب دالاس).

الأربعاء، 1 يوليو 2026

المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): فرنسا ضد السويد (ملعب نيوجرسي).

المباراة 79 (الساعة 4:00): المكسيك ضد إكوادور (ملعب مكسيكو سيتي).

المباراة 80 (الساعة 19:00): إنجلترا ضد الكونغو الديموقراطية (ملعب أتلانتا).

المباراة 81 (الساعة 23:00): بلجيكا ضد السنغال (ملعب سياتل).

الخميس، 2 يوليو 2026

المباراة 82 (الساعة 3:00): أمريكا ضد البوسنة والهرسك (ملعب لوس أنجلوس).

المباراة 83 (الساعة 22:00): إسبانيا ضد النمسا (ملعب لوس أنجلوس).

الجمعة، 3 يوليو 2026

المباراة 84 (الساعة 2:00): كرواتيا ضد البرتغال (ملعب تورونتو).

المباراة 85 (الساعة 6:00): سويسرا ضد الجزائر (ملعب بي سي بليس).

المباراة 86 (الساعة 21:00): أستراليا ضد مصر (ملعب دالاس).

السبت، 4 يوليو 2026

المباراة 87 (الساعة 1:00): الأرجنتين ضد كاب فيردي (ملعب ميامي).

المباراة 88 (الساعة 4:30): غانا ضد كولومبيا (ملعب كانساس سيتي).