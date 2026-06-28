جنوب إفريقيا وكندا البداية.. مباريات دور الـ 32 بـ كأس العالم 2026 كاملة

تفتتح اليوم الأحد منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره منتخب كندا.

وتقام مباراة جنوب إفريقيا وكندا فى دور الـ 32 بكأس العالم 2026 في لوس أنجلوس ويقودها الحكم البرتغالي الدولي غواو بيدرو سيلفا بينهيرو.

والتقى المنتخبان الجنوب إفريقي والكندي مرة واحدة سابقاً، وكانت ودية وحسمها منتخب "بافانا بافانا" 2-0 عام 2007، فيما خسر منتخب كندا أيضاً مباراتيه الرسميتين السابقتين أمام منتخبات إفريقية، بينها مواجهة أمام المغرب في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للنسخة الأخيرة عام 2022.

وجاءت مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 على النحو التالي:

الأحد، 28 يونيو 2026

المباراة 73 (الساعة 22:00): جنوب أفريقيا ضد كندا (ملعب لوس أنجلوس).

الإثنين، 29 يونيو 2026

المباراة 74 (الساعة 20:00): البرازيل ضد اليابان (ملعب هيوستن).

المباراة 75 (الساعة 23:30): ألمانيا ضد باراغواي (ملعب بوسطن).

الثلاثاء، 30 يونيو 2026

المباراة 76 (4:00): هولندا ضد المغرب (ملعب مونتيري).

المباراة 77 (الساعة 20:00): كوت ديفوار ضد النرويج (ملعب دالاس).

الأربعاء، 1 يوليو 2026

المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): فرنسا ضد السويد (ملعب نيوجرسي).

المباراة 79 (الساعة 4:00): المكسيك ضد إكوادور (ملعب مكسيكو سيتي).

المباراة 80 (الساعة 19:00): إنجلترا ضد الكونغو الديموقراطية (ملعب أتلانتا).

المباراة 81 (الساعة 23:00): بلجيكا ضد السنغال (ملعب سياتل).

الخميس، 2 يوليو 2026

المباراة 82 (الساعة 3:00): أمريكا ضد البوسنة والهرسك (ملعب لوس أنجلوس).

المباراة 83 (الساعة 22:00): إسبانيا ضد النمسا (ملعب لوس أنجلوس).

الجمعة، 3 يوليو 2026

المباراة 84 (الساعة 2:00): كرواتيا ضد البرتغال (ملعب تورونتو).

المباراة 85 (الساعة 6:00): سويسرا ضد الجزائر (ملعب بي سي بليس).

المباراة 86 (الساعة 21:00): أستراليا ضد مصر (ملعب دالاس).

السبت، 4 يوليو 2026

المباراة 87 (الساعة 1:00): الأرجنتين ضد كاب فيردي (ملعب ميامي).

المباراة 88 (الساعة 4:30): غانا ضد كولومبيا (ملعب كانساس سيتي).