أحمد جلال يحتفي برياض محرز: هدفان في المونديال ورسالة طموح بمواصلة مشوار الجزائر

أشاد الناقد الرياضي أحمد جلال بما قدمه قائد منتخب الجزائر رياض محرز، بعدما سجل أول هدفين له في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن النجم الجزائري يواصل كتابة التاريخ مع «محاربي الصحراء».

ونشر أحمد جلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات رياض محرز، التي قال فيها: «سعيد بتسجيل أول هدفين لي في كأس العالم.. وأتمنى مواصلة المشوار مع الجزائر»، في إشارة إلى طموحه في قيادة منتخب بلاده لتحقيق نتائج مميزة خلال الأدوار الإقصائية من البطولة

حسم التعادل المثير بنتيجة 3-3 مواجهة الجزائر والنمسا، في ختام منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليضمن المنتخبان العبور إلى دور الـ32 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

وشهد اللقاء تقلبات كبيرة في النتيجة، حيث تبادل المنتخبان التقدم على مدار الشوطين، قبل أن يخطف المنتخب النمساوي هدف التعادل في الدقيقة 96 عن طريق فيليب لينهارت، ليحرم الجزائر من فوز قاتل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن تتواصل الإثارة في النصف الثاني، إذ تقدم المنتخب النمساوي مجددًا، وردت الجزائر بهدفين متتاليين عبر رياض محرز، الذي وضع منتخب بلاده في المقدمة خلال الوقت بدل الضائع.

ورغم تقدم الجزائر حتى اللحظات الأخيرة، نجحت النمسا في اقتناص هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3، ويحجز المنتخبان بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بينما ودع منتخب الأردن منافسات البطولة، في حين كان منتخب الأرجنتين قد ضمن التأهل مسبقًا.

