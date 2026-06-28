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تعادل مجنون يمنح الجزائر والنمسا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل مجنون يمنح الجزائر والنمسا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم| صور

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسراء أشرف

حسم التعادل المثير بنتيجة 3-3 مواجهة الجزائر والنمسا، في ختام منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليضمن المنتخبان العبور إلى دور الـ32 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

وشهد اللقاء تقلبات كبيرة في النتيجة، حيث تبادل المنتخبان التقدم على مدار الشوطين، قبل أن يخطف المنتخب النمساوي هدف التعادل في الدقيقة 96 عن طريق فيليب لينهارت، ليحرم الجزائر من فوز قاتل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن تتواصل الإثارة في النصف الثاني، إذ تقدم المنتخب النمساوي مجددًا، وردت الجزائر بهدفين متتاليين عبر رياض محرز، الذي وضع منتخب بلاده في المقدمة خلال الوقت بدل الضائع.

ورغم تقدم الجزائر حتى اللحظات الأخيرة، نجحت النمسا في اقتناص هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3، ويحجز المنتخبان بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بينما ودع منتخب الأردن منافسات البطولة، في حين كان منتخب الأرجنتين قد ضمن التأهل مسبقًا.

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