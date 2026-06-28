بانجورا على رادار الأهلي.. كواليس المفاوضات تكشف موقف الصفقة وفجوة مالية تُعطل الاتفاق .. التفاصيل الكاملة

دخل مسؤولو النادي الأهلي مرحلة متقدمة من المفاوضات مع إدارة مولودية الجزائر في إطار مساعي القلعة الحمراء لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد حيث برز اسم المهاجم الغيني محمد ساليو بانجورا كأحد أبرز المرشحين لارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الأهلي كثفت اتصالاتها مع نظيرتها في النادي الجزائري خلال الأيام الماضية في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة بعدما حظي اللاعب بإعجاب الجهاز الفني والإدارة الرياضية.

عبد الحفيظ يدعم الصفقة.. وياسر رضوان كلمة السر

وبحسب المعلومات فإن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يُعد من أكثر المؤيدين للتعاقد مع بانجورا بعدما تلقى توصيات إيجابية بشأن إمكانات اللاعب كان أبرزها من ياسر رضوان الذي انضم مؤخرًا إلى الجهاز الفني الجديد بقيادة الحسين عموتة.

ويملك رضوان معرفة سابقة بإمكانات المهاجم الغيني بعدما سبق له العمل داخل الجهاز الفني لمولودية الجزائر وهو ما منحه فرصة متابعة اللاعب عن قرب ليؤكد لمسؤولي الأهلي أن بانجورا يمتلك المقومات الفنية والبدنية التي تؤهله للنجاح في الدوري المصري.

خلاف حول المقابل المالي

ورغم التقدم في المفاوضات لا تزال القيمة المالية تمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة إذ تقدم الأهلي بعرض تبلغ قيمته مليونًا و500 ألف دولار بينما يتمسك مسؤولو مولودية الجزائر بالحصول على 2.5 مليون دولار للموافقة على بيع هداف الفريق.

وتسعى إدارة الأهلي إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة مالية ترضي الطرفين سواء عبر رفع قيمة العرض أو إضافة بعض البنود التحفيزية المرتبطة بأداء اللاعب.

موافقة اللاعب تُقرب الصفقة

وفي المقابل لا تبدو هناك أي أزمة من جانب اللاعب بعدما أبدى محمد ساليو بانجورا ترحيبه بالانتقال إلى الأهلي وخوض تجربة جديدة في الكرة المصرية وهو ما أكده وكيله إبراهيما ديولدي الذي أشار إلى أن المهاجم الغيني لا يمانع إتمام الصفقة حال توصل الناديين إلى اتفاق رسمي.

عقد طويل مع مولودية الجزائر

ويرتبط بانجورا بعقد مع مولودية الجزائر يمتد حتى صيف عام 2028 وهو ما يمنح النادي الجزائري موقفًا تفاوضيًا قويًا ويدفعه للتمسك بالحصول على المقابل المالي الذي يراه مناسبًا للاستغناء عن أحد أبرز عناصره الهجومية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه جولات التفاوض المقبلة يبقى بانجورا ضمن قائمة الأسماء التي يضعها الأهلي على رأس أولوياته لتدعيم الخط الأمامي في ظل سعي الإدارة لتوفير العناصر القادرة على المنافسة محليًا وقاريًا خلال الموسم الجديد.