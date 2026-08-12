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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

همسة تحت الأنقاض.. إنقاذ رضيع عمره 6 أشهر في زلزال كولومبيا

إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض في في كولومبيا
إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض في في كولومبيا
خاطر عبادة

تمكنت فرق الإنقاذ في كولومبيا من انتشال رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر حياً من تحت أنقاض مبنى منهار، بعد أن قاده همس ضعيف سمعه أحد المارة إلى موقع الطفل ركام دمار الزلزال المدمر.

همس من تحت الركام يقود لمعجزة

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أنه أثناء عودة المصرفي برايان أوسوريو زولواجا، من عمله في مدينة كالي، صادف مبنى سكنياً من 5 طوابق قد انهار، وسمع صوتاً يهمس، واقترب للبحث بين الأنقاض، فسمع استغاثة رجل يقول: "نعم، أنا هنا. أنا مع طفل رضيع، ليكتشف رجلاً محاصراً تحت لوح خرساني يحتضن رضيعاً، فسارع لاستدعاء فرق الإنقاذ.

 

انتشال باليدين

أزال المنقذون الأنقاض بأيديهم، وأظهرت لقطات فيديو لحظة رفع الطفل المغطى بالغبار من بين الحطام، ونُقل الرضيع فوراً بسيارة إسعاف لتلقي العلاج، كما تم إنقاذ الرجل الذي كان يحمله.

وصف لحظة الإنقاذ

قال أوسوريو زولواجا لشبكة CNN: "كان المجمع بأكمله تحت الركام، رأينا رأس الطفل مائلاً للزرقة لأنه لم يكن يتنفس، لكن بمجرد إزالة الأنقاض بدأ يتنفس وعاد لونه إلى طبيعته".

حصيلة حضايا الزلزال 

ضرب الزلزال بقوة 7.4 درجة منطقة تشوكو غربي كولومبيا صباح الإثنين، وأعقبته هزتان ارتداديتان. وشعر به السكان في فنزويلا وبنما والإكوادور، وأسفر حتى الآن عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 2595 آخرين.

 وأعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا فقدان 195 شخصاً على الأقل، بينما تشير قواعد بيانات مدنية إلى أن العدد قد يصل إلى 4000.

 وانهار جزء من مدرسة "جيمناسيو كاليما" ما أدى لمقتل 4 أطفال وإصابة 30 آخرين، وفق رئيس البلدية أنطونيو كادافيد، وفرضت السلطات حظر تجول حتى السادسة صباحاً للحد من عمليات النهب.

إعلان كارثة وطنية ودعم دولي

أعلنت الحكومة الكولومبية الحادث "كارثة وطنية" بعد اجتماع طارئ.

وقدمت الولايات المتحدة 15 مليون دولار كمساعدات، وتعهدت المكسيك بإرسال إمدادات وفرق إغاثة، فيما أعلنت السلفادور إرسال طائرتين محملتين بالمساعدات، وأشاد الملك في بيان بـ "صمود وقوة" الشعب الكولومبي معرباً عن "حزنه الشديد" للكارثة.

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