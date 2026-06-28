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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن شحاتة يكشف كواليس مكالمته مع حسام حسن بعد التأهل: اتغير تمامًا

حسن شحاتة
حسن شحاتة
يمنى عبد الظاهر

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تفاصيل مكالمته الهاتفية مع حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عقب التعادل أمام إيران بنتيجة 1-1، والتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالحالة التي يعيشها مدرب المنتخب وحرصه الكبير على تحقيق النجاح.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «حسام حسن بيحرق دمه عشان منتخب مصر، وشوفناه بيخرج لاعبين من مباراة إيران، وده يخلينا نقيمه بشكل كبير جدًا».

وأضاف: «إحنا بنبكي من الفرحة أو بنبكي على منتخبنا، وحسام حسن خلانا نبكي من الفرحة».

وعن مكالمته مع حسام حسن عقب المباراة، قال: «حسام حسن تحس إنه اتغير تمامًا، بيتكلم معانا على أساس إننا داعمين ليه»


 

حسن شحاتة لمنتخب مصر حسام حسن إيران بطولة كأس العالم 2026

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