مصطفى أبو زهرة: حسام حسن مستمر مع منتخب مصر.. و«صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونائب رئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، أن التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم قبل الجولة الثالثة يعد إنجازًا كبيرًا، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون بالكامل على مواجهة أستراليا المقبلة.

وقال “أبو زهرة”، في مداخلة من أمريكا مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "الشعب المصري بيتلكك على فرحة، وإحنا يهمنا نفرح الشعب المصري، الحمد لله إننا نصعد قبل الجولة الثالثة، ده إنجاز كبير، وإنك تدخل المباراة الأخيرة بدون ضغوطات يعتبر إنجازًا أيضًا".

وأضاف: "محمد صلاح ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين لمواجهة أستراليا بإذن الله، بينما كان حسام عبد المجيد جاهزًا لمباراة إيران، لكن الجهاز الفني فضل إراحته، ونفس الأمر بالنسبة لحمدي فتحي".

وتابع: "أحمد فتوح خضع لفحوصات طبية، وستظهر نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة، وحتى الآن لم يتحدد موقفه النهائي من المشاركة".

وكشف نائب رئيس بعثة المنتخب عن المكافآت المالية، قائلًا: "حققنا 11.5 مليون دولار من التأهل، بخلاف 2.5 مليون دولار كانت مخصصة للتجهيزات، والحمد لله الفريق يضم رجالًا يشعرون بالمسئولية تجاه بلدهم، وده كان أحد أسباب تحقيق الانتصارات".

وأشاد أبو زهرة بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا: "من اليوم بدأنا الاستعداد لمباراة أستراليا، وحسام حسن صدق نفسه وأقنع الجماهير، وإحنا كمان صدقناه".

وأوضح أن عقد حسام حسن يمتد تلقائيًا، قائلًا: "عقد الكابتن حسام حسن تم تمديده حتى نهائيات كأس العالم بمجرد التأهل إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية الماضية، لكنه لا يشغل باله بالعقود، وكل تركيزه منصب على المنتخب".

وأكمل تصريحاته قائلًا: "هناك استقرار على تجديد عقد حسام حسن خلال الفترة المقبلة، لكن هذا ليس وقت الحديث عن التجديد أو المكافآت، فجميعنا نركز على تحقيق الإنجازات، وأطمئن الشعب المصري، لا حسام حسن سيرحل، ولا اتحاد الكرة يفكر في أي تغيير، فهو مستمر مع منتخب مصر.

واختتم قائلاً: المنتخب سيغادر معسكره قبل مباراة أستراليا بيومين، وتستغرق الرحلة من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة نحو 40 دقيقة".