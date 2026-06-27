حسام حسن يرسم خطة عبور أستراليا

دخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مرحلة الاستعدادات الحاسمة لمواجهة منتخب أستراليا كأس العالم 2026، ووضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة متكاملة من أجل قيادة الفراعنة نحو التأهل

وترتكز خطة المدير الفني على التالي

مذاكرة آخر مباريات المنافس فى التصفيات والمونديال

التعرف على نقاط قوة وضعف أستراليا

تجهيز بديل مهند لاشين حال عدم الاستجابة للطعن على إيقافه

عقد جلسة مع هيثم حسن لإعداده نفسيا

الوقوف على إصابات نجوم المنتخب خاصة صلاح

شحن وتحفيز نجوم المنتخب لتحقيق الانتصار والعبور لدور الـ 16.

الإتفاق مع المسؤولين على رصد مكافآت استثنائية حال تخطي الكانجارو.

ويأمل حسام حسن في تحقيق الفوز على استراليا ومواصلة كتابة التاريخ مع الفراعنة وتحقيق طموحات الجماهير المصرية خلال اللقاء المرتقب الحمعة المقبلة.



