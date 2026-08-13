نموذج للأمل والمستقبل.. فريدة طفلة زملكاوية تخطف القلوب مع عفت نصار

أشاد الكابتن عفت نصار لاعب نادي الزمالك الأسبق، بالطفلة فريدة إكرامي مشجعة نادي الزمالك، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً للأمل والمستقبل، وقال لها: «خطفتي حتة من قلبي كدة»، مشيراً إلى أنها نموذج للحاجات الجميلة التي يمكن أن يراها الإنسان في الدنيا. وأضاف: «أنا بقول دايماً إن الحاجة والمعاناة بتصنع المعجزات».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أنّ نادي الزمالك في بداية الدوري الموسم الماضي لم يكن مصنفاً للحصول على أي بطولة، لكن المعاناة التي عاشها اللاعبون وحاجتهم إلى تحقيق الانتصارات، إلى جانب المساندة الكبيرة من الجماهير، أسهمت في النتائج التي حققها الفريق. وأشاد بالجمهور، مؤكداً أنه «العامل رقم واحد في فوز نادي الزمالك الدائم»، وأنه يساند النادي بصورة مستمرة على مدار التاريخ.

وتحدث نصار عن أزمة توقف القيد، مؤكداً أنها «حاجة صعبة جداً» في ظل عدم وجود لاعبين جدد يمكن قيدهم في الموسم المقبل، وهو ما يعني استمرار الاعتماد على العناصر الحالية. كما دعا إلى تقديم مساندة قوية للناشئين الموجودين والذين سيصعدون للفريق، قائلاً إنهم «أمل النادي»، مطالباً كذلك بالحفاظ على غرفة الملابس وعدم استمرار الأخبار المتعلقة بالمشكلات داخل الفريق.