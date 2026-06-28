مدرب الأرجنتين يحذر من مواجهة كاب فيردي في دور الـ 32 بكأس العالم

حذر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين من مواجهة كاب فيردي في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم مشيرا إلى تقديهم مستوى مميز أمام إسبانيا في دور المجموعات.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية : كاب فيردي منتخب قوي وصعبوا الموقف على المنتخبات الثلاثة في مجموعاتهم وقدمو أنفسهم كمنافس قوي وبالتأكيد الأمور ستكون صعبه معنا مثلما فعلوا أمام إسبانيا أحد المرشحين للفوز بالفبطولة وكذلك أوروجواي والسعودية

وواصل : ما نراه في البطولة من مستواهم القوي يجب أن نحذر منهم إنهم فريق سريع وذو جودة عالية

وأكمل : سنلعب في طقس حار جدا وفي وقت صعب ولا نفهمه ولكن الجميع لعبوا في مثل هذه الأجواء ولا يجب الشكوى.

وأكد سكالوني أن التقييم بعد نهاية دور المجموعات إيجابي للغاية، خاصة بعد نجاح الجهاز الفني في إشراك جميع اللاعبين ومنحهم دقائق في البطولة، مشيرًا إلى أن كل عناصر القائمة تستحق خوض تجربة المشاركة في كأس العالم.

وأردف : "التقييم بعد الفوز بالمباريات الثلاث إيجابي للغاية، خاصة لأننا جعلنا جميع اللاعبين يشاركون، فكلهم يستحقون الاستمتاع باللعب في كأس العالم، وأعتقد أنهم نجحوا في تقديم المطلوب".

واختتم سكالوني حديثه عن مواجهة الأردن: "الأردن فريق جيد، يغلق خطوطه الخلفية بشكل محكم ولا يترك مساحات، لكن لاعبينا قدموا مباراة جيدة وأظهروا لي أن الجميع جاهز للمشاركة إذا احتجنا إليه".