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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني: أعجز عن وصف استمرار ميسي في تحطيم الأرقام القياسية

ميسي
ميسي
مجدي سلامة

أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إنه بدأت تنفد منه الكلمات لوصف أداء ليونيل ميسي، بعد أن شاهد قائد فريقه يصبح أول لاعب يسجل أهدافا في سبع مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال الفوز 3-1 على الأردن اليوم الأحد.

وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 60 في ملعب دالاس، وسجل هدفا من ركلة حرة في الدقيقة 80 ليواصل سلسلة أهدافه التي جعلته يتجاوز الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جايرزينيو.

وقال سكالوني عندما سئل مرة أخرى عن أداء ميسي: "إنها حالة محرجة بعض الشيء عندما يسألني الناس عن ذلك ولا أعرف ماذا أقول، كان بإمكانه اليوم أن يلعب 90 دقيقة، ودون التقليل من شأن منافسنا، فقد أراد أن يمنح زملاءه فرصة للعب وأن يحافظ على طاقته لما هو قادم".

وأضاف: "إنه لا يفكر كثيرا في الأرقام التي يتحدث عنها الناس، الكلمة الوحيدة التي تخطر على بالي هي أنني مندهش".

براعة ميسي

ووضع هدف ميسي اللمسة الأخيرة على فوز مريح إلى حد كبير لحامل اللقب، الذي دخل الشوط الثاني متقدما بهدفين بفضل ركلة حرة سددها جيوفاني لو سيلسو وركلة جزاء عبر لاوتارو مارتينيز.

رفع ليونيل ميسي (39 عاما) رصيده إلى ستة أهداف ليتصدر قائمة هدافي البطولة

وأجرى سكالوني تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية، وأعرب عن رضاه عن أداء اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا في البطولة حتى الآن.

وقال: "لدي رأي إيجابي للغاية، خاصة أنني تمكنت من إشراك جميع اللاعبين، وكان هذا هدفا وضعناه لأنفسنا دائما، أعتقد أن جميعهم يستحقون الاستمتاع بالمشاركة في كأس العالم، وتمكنا من منحهم بعض الدقائق للمشاركة".

"وأردف: "أعتقد أنهم لعبوا بشكل جيد للغاية في مباراة صعبة، أظهروا لي اليوم أنني أستطيع الاعتماد عليهم".

وستواجه الأرجنتين منتخب الرأس الأخضر في دور 32 في ميامي، وأكد سكالوني إنه لن يستهين بالفريق الذي يشارك في البطولة لأول مرة.

وقال عن بلوغ المنتخب الأفريقي الأدوار الإقصائية: "بناء على ما رأيته، لست متفاجئا، إنه فريق جيد، وصعبوا الأمور كثيرا على المنافسين الثلاثة الذين واجهوهم، إسبانيا لم تستطع هزيمتهم وكذلك أوروجواي، إنه فريق سريع ويلعب بشكل جيد وبمستوى عال، أستطيع أن أؤكد لكم أنه فريق سيصعب الأمور علينا".

سكالوني ميسي الأرجنتين

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