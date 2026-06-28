تأكد غياب مهند لاشين عن مواجهة أستراليا.. لجنة المونديال ترفض طعن اتحاد الكرة المصري

تأكد بشكل رسمي غياب مهند لاشين، لاعب وسط منتخب مصر، عن مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد رفض اللجنة المنظمة للمسابقة الطعن المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن إلغاء قرار إيقاف اللاعب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

رفض الطعن بسبب عدم وجود خطأ تحكيمي

واستندت اللجنة المنظمة لكأس العالم في قرارها إلى عدم وجود أي خطأ من جانب حكم مباراة مصر وإيران، التي شهدت حصول لاشين على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة.

كما أوضحت اللجنة أن التظلمات الخاصة بالبطاقات والعقوبات تخضع لشروط ومواعيد محددة، وهو ما لم يتم استيفاؤه وفقًا للوائح المنظمة للبطولة، ليتم تثبيت قرار الإيقاف.

لاشين يغيب بسبب إنذارين في دور المجموعات

وكان مهند لاشين قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى خلال مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل أن يتلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 92 من مباراة إيران، بعد تدخله القوي على المهاجم مهدي طارمي.

وبذلك أصبح اللاعب موقوفًا عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام أستراليا، وفقًا للوائح البطولة الخاصة بتراكم البطاقات.

ضربة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن

ويمثل غياب لاشين خسارة فنية للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، خاصة أن اللاعب كان أحد العناصر الأساسية التي اعتمد عليها الجهاز خلال مباريات دور المجموعات، لما يقدمه من أدوار دفاعية وتنظيمية في وسط الملعب.

وسيكون أمام الجهاز الفني مهمة اختيار البديل المناسب لتعويض غياب لاعب الوسط قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي.

مصر تواجه أستراليا بعد التأهل وصيفة للمجموعة

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط.

وجاء تأهل الفراعنة بعد التعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، والفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ثم التعادل أمام إيران بنتيجة 1-1، ليواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة أستراليا في الدور المقبل.