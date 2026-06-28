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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وأستراليا في دور 32 ببطولة كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

وجاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.

 

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

منتخب مصر منتخب أستراليا كأس العالم

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