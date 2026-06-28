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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا لكرة السلة يفوز على نظيره الجزائري في البطولة العربية

السلة
السلة
حسام الحارتي

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا لكرة السلة الفوز على نظيره الجزائري في البطولة العربية المقامة حاليًا في تونس، وتستمر منافساتها حتى 4 يوليو المقبل.

وقدم منتخب مصر لناشئي كرة السلة تحت 18 سنة أداءً قويًا على مدار فترات المباراة، وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 80-47.

ويشارك في البطولة، منتخبات مصر، تونس، البحرين، الجزائر، المغرب، وليبيا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في تونس الكابتن أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين: رامي مجدي، أحمد عرابي، زياد سعيد، يوسف مروان، أسعد قيدار، بيجاد مصطفى، عمر إيهاب، محمد غندور، آدم تامر، أحمد أسامة، سيف حماد، حسين يوسف.

ويقود الجهاز الفني والإداري للمنتخب كل من: رفيق يوسف مديرًا فنيًا، إسلام الكيلاني مدربًا عامًا، سيف صابر مدربًا، إيهاب صلاح مدرب أحمال، الدكتور محمد الفلاح علاجًا طبيعيًا، الدكتور مصطفى موسى علاجًا طبيعيًا، محمد مسعد مسؤولًا عن الاستشفاء، مصطفى محسن مديرًا إداريًا، إسلام الشبكاتي إداريًا

منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا لكرة السلة الجزائري البطولة العربية تونس منتخب مصر لناشئي كرة السلة كرة السلة

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