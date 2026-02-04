منتخب مصر يحصد فضية البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

حصل منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة على الميدالية الفضية في البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حاليًا في دولة الكويت، عقب خسارته المباراة النهائية أمام منتخب الكويت بنتيجة 72-68، في مواجهة قوية اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وجاءت المباراة النهائية لتجسد الصراع الحقيقي على اللقب العربي، حيث قدم المنتخبان مستوى فنيًا مرتفعًا، وسط أجواء تنافسية قوية، وحضور جماهيري كبير دعم المنتخب الكويتي صاحب الأرض.

دخل منتخب مصر اللقاء النهائي بثقة كبيرة، مدعومًا بمشواره القوي في البطولة، ونجح في مجاراة المنتخب الكويتي خلال فترات طويلة من المباراة، مع تبادل التقدم بين الفريقين، في ظل التزام تكتيكي واضح من الجانبين، وتركيز عالٍ على الجوانب الدفاعية والهجومية.

ورغم المحاولات المتكررة من لاعبي المنتخب المصري للسيطرة على إيقاع اللعب وتقليص الفارق في الدقائق الحاسمة، نجح المنتخب الكويتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وحسم اللقاء بفارق أربع نقاط فقط، ليظفر بلقب البطولة، بينما حل منتخب مصر وصيفًا.

وكان منتخب مصر قد بلغ المباراة النهائية بعد مشوار مميز، بدأه بتصدر مجموعته عن جدارة، عقب تحقيق انتصارين متتاليين في دور المجموعات، حيث فاز على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، ثم حقق فوزًا كاسحًا على منتخب اليمن بنتيجة 81-9، ليؤكد تفوقه الفني والبدني.

وفي الدور نصف النهائي، واصل المنتخب الوطني عروضه القوية، ونجح في عبور منتخب فلسطين بثقة، بعدما فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 39-9، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 64-21، ليضرب موعدًا مع منتخب الكويت في النهائي.

وعكس الأداء العام لمنتخب مصر طوال البطولة حالة الانسجام الكبيرة بين اللاعبين، والتنفيذ الدقيق للجمل التكتيكية، إلى جانب الالتزام الدفاعي والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما ساهم في الوصول إلى المباراة النهائية عن جدارة.

وبرغم خسارة اللقب في المباراة الختامية، فإن حصول المنتخب على الميدالية الفضية يُعد إنجازًا مهمًا، يؤكد استمرار تواجد مصر ضمن القوى الكبرى عربيًا في كرة السلة على الكراسي المتحركة، ويعكس العمل المنظم داخل منظومة اللعبة خلال الفترة الماضية.

ويقود منتخب مصر الجهاز الفني المكون من إسماعيل عكاشة مديرًا فنيًا، وجمال جاد الرب مدربًا عامًا، ومحمود حسن مدربًا مساعدًا، إلى جانب دكتور نادر سمير للعلاج الطبيعي، ومحمد الوصيف مديرًا إداريًا.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في ظل دعم كامل من الاتحاد المصري برئاسة مي زين الدين، التي تولي البطولة العربية أهمية كبيرة ضمن خطة إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.