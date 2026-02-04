قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول رد من مدرب الزمالك بعد احتلاله وصافة الدوري

معتمد جمال
معتمد جمال
حسن العمدة

أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على كهرباء الإسماعيلية في مباراة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالب بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد".
وواصل :" لا نقف أمام أي لاعب وأهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية والنتائج والأداء".
وتابع المدير الفني:" أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا استعدادًا لخوض مباراة زيسكو في الكونفدرالية، وسنسافر في رحلة عادية ليس بطائرة خاصة".
وواصل معتمد جمال:" ليس غريب علينا ما يفعله جمهور الزمالك معنا، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، وأشكرهم على دعمهم للفريق وسفرهم خلفنا في هذه الظروف".
وتابع:" اللاعبون المتواجدون معي الآن شاركوا في مراكز مختلفة عن مراكزهم وهناك البعض شارك ولم يتماثلوا للشفاء بنسبة 100%".
وأضاف المدير الفني:" الضغوطات التي نتعرض لها نخاول أن نجعلها أمور إيجابية وبالرغم من الغيابات المبيرة في صفوف الفريق حققنا الهدف المطلوب".
وتابع:" أعد جماهير الزمالك بالأفضضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وسنخوض المباراة المقبلة في الكونفدرالية للفوز وحصد الثلاث نقاط".
وواصل:" نحاول أن ندفع باللاعبين الأنسب للمباراة في ظل الغيابات الكثيرة ومع عودة المصابين سيكون هناك اختيارات أفضل، وآدم كايد لاعب كبير قادر على اللعب في أكثر من مركز ووجوده مع عبدالله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

معتمد جمال نادي الزمالك الزمالك كهرباء الإسماعيلية

