أول رد من مدرب الزمالك بعد احتلاله وصافة الدوري

أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على كهرباء الإسماعيلية في مباراة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالب بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد".

وواصل :" لا نقف أمام أي لاعب وأهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية والنتائج والأداء".

وتابع المدير الفني:" أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا استعدادًا لخوض مباراة زيسكو في الكونفدرالية، وسنسافر في رحلة عادية ليس بطائرة خاصة".

وواصل معتمد جمال:" ليس غريب علينا ما يفعله جمهور الزمالك معنا، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، وأشكرهم على دعمهم للفريق وسفرهم خلفنا في هذه الظروف".

وتابع:" اللاعبون المتواجدون معي الآن شاركوا في مراكز مختلفة عن مراكزهم وهناك البعض شارك ولم يتماثلوا للشفاء بنسبة 100%".

وأضاف المدير الفني:" الضغوطات التي نتعرض لها نخاول أن نجعلها أمور إيجابية وبالرغم من الغيابات المبيرة في صفوف الفريق حققنا الهدف المطلوب".

وتابع:" أعد جماهير الزمالك بالأفضضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وسنخوض المباراة المقبلة في الكونفدرالية للفوز وحصد الثلاث نقاط".

وواصل:" نحاول أن ندفع باللاعبين الأنسب للمباراة في ظل الغيابات الكثيرة ومع عودة المصابين سيكون هناك اختيارات أفضل، وآدم كايد لاعب كبير قادر على اللعب في أكثر من مركز ووجوده مع عبدالله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.