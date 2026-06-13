اتحاد كرة السلة يشكل لجنة للإشراف على تطوير الملاعب بالمحافظات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، أنه اعتمد خطة متكاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية للعبة والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وملاعب كرة السلة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجنة التسويق والرعاية التي يشرف عليها الدكتور مصطفى فوزي، وبالتنسيق والتعاون مع الشركات الراعية الرسمية للاتحاد.

وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم السبت - أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده المستمرة لتوفير بيئة رياضية متطورة تسهم في دعم المنتخبات الوطنية والأندية المصرية، وتساعد على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة رسمية تتولى الإشراف والمتابعة الميدانية لأعمال التطوير والتحديث، لضمان تنفيذ الخطة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي: المهندس أيمن القشطي رئيسًا للجنة، والكابتن أحمد كامل، والأستاذ أحمد فؤاد عضوي اللجنة.

وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ أعمال التطوير بالملاعب المستهدفة، والتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطته الاستراتيجية، لما له من دور مهم في دعم مسيرة اللعبة، والمساهمة بصورة فعالة في انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية.