رضا شحاتة: مرموش يمتلك إمكانيات هائلة.. لكنه لم يظهر أفضل ما لديه

أشاد رضا شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي يقدمه مهند لاشين مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه يعد أكثر لاعبي الفراعنة تطورًا في الفترة الحالية.

وقال شحاتة، في تصريحات لبرنامج كريم رمزي عبر إذاعة "ميجا إف إم": "مهند لاشين هو أكثر لاعب تطورًا في منتخب مصر، وأعجبني أداؤه بشكل كبير خلال البطولة".

وتحدث عن عمر مرموش، قائلًا: "مرموش لم يصل بعد إلى مستواه الحقيقي في كأس العالم، ومشكلته أنه يفكر دائمًا في تسجيل الأهداف، لكنه يمتلك إمكانيات فنية هائلة، وأثق في قدرته على تقديم الأفضل".

وأضاف: "نبيل عماد دونجا هو أفضل بديل لمهند لاشين في حال غيابه أمام أستراليا، لما يمتلكه من خبرات وقدرات تؤهله لتعويض هذا الغياب".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أحمد فتوح، قائلًا: "غياب أحمد فتوح سيكون مؤثرًا للغاية على منتخب مصر، وأتمنى عودته سريعًا لدعم الفريق في المرحلة المقبلة من البطولة."