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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الإسماعيلي واجتماع مع اللجنة المؤقتة

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الاسماعيلي
تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الاسماعيلي
حسام الحارتي

عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة محمد رائف، اجتماعًا مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الرؤية الفنية وخطة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

وشهد الاجتماع استعراض البرنامج المقرر لفترة الإعداد، التي تنطلق يوم السبت المقبل، بقيادة المدير الفني الكابتن خالد القماش، وبمعاونة الجهاز الفني المكون من:

الكابتن أحمد فكري الصغير – مدرب عام.

الكابتن إسلام كاظم – مدرب.

الكابتن محمد صبحي – مدرب حراس المرمى.

الكابتن أحمد صالح – المدير الإداري للفريق.

كما حضر الاجتماع الكابتن فوزي جمال، مدير الكرة بالنادي، حيث تمت مناقشة الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بمرحلة الإعداد، بما يضمن توفير أفضل الظروف للفريق قبل انطلاق الموسم.

وأكدت اللجنة المؤقتة دعمها الكامل للجهاز الفني، وحرصها على توفير جميع الإمكانات اللازمة، بما يسهم في إعداد الفريق بالشكل الأمثل وتحقيق تطلعات جماهير النادي الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.

اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي الإسماعيلي محمد رائف الكابتن خالد القماش

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