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سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر والبنك الأهلي المصري  49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه سلسة من التراجعات خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بمزيد من التراجع .

أسعار الدولار اليوم 


 ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1- يوليو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك نكست  49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر  49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد  49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.



سعر الدولار الآن في البنوك 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.17 جنيه للشراء و49.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.17 جنيه للشراء و49.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.


سعر الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر  49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك البركة 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع. 

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