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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقف قلبه بعد تعرضه للغرق.. التفاصيل الكاملة لإنقاذ طفل داخل قرية سياحية في العين السخنة

توقف قلبه بعد تعرضه للغرق.. التفاصيل الكاملة لإنقاذ طفل داخل قرية سياحية في السخنة
توقف قلبه بعد تعرضه للغرق.. التفاصيل الكاملة لإنقاذ طفل داخل قرية سياحية في السخنة
محمد ثروت

شهدت محافظة السويس واقعة إنسانية مؤثرة بعدما تمكن رجال الإسعاف من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات عقب تعرضه للغرق داخل احد القرى بالعين السخنة حيث وصل الطفل إلى حالة حرجة تمثلت في توقف القلب نتيجة فشل التنفس

التفاصيل الكاملة لواقعة إنقاذ طفل عمره 3 سنوات بعد تعرضه للغرق بالعين السخنه

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة إسعاف السويس بلاغا يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات للغرق داخل احدى القرى بالعين السخنة

وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ ووصل رجال الإسعاف إلى الطفل في وقت قياسي ليكشف الفحص المبدئي عن حالة شديدة الخطورة بعدما تعرض الطفل للغرق وتوقف قلبه نتيجة فشل التنفس

بدأ المسعف في إجراء الإسعافات اللازمة للطفل ولم يتوقف أمام غياب النبض بالتزامن مع نقل الطفل سريعا  إلى سيارة الإسعاف استعدادا للتحرك إلى مجمع السويس الطبي

وبمجرد بدء رحلة النقل واصل المسعف إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل داخل سيارة الإسعاف، في محاولة لإعادة النبض وإنقاذ حياته

  تحرك سائق سيارة الإسعاف بأقصى سرعة ممكنة في اتجاه مجمع السويس الطبي بينما كانت أسرة الطفل تستقل سيارة ملاكي خلف سيارة الإسعاف في محاولة للحاق بطفلها وسط حالة من القلق والخوف

استخدام جهاز الصدمات الكهربائية خلال نقل الطفل
 

وخلال رحلة نقل الطفل إلى مجمع السويس الطبي استمرت محاولات الإنعاش مع متابعة المؤشرات الحيوية بصورة متواصلة

كما جرى استخدام جهاز الصدمات الكهربائية ضمن الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالة توقف القلب، بالتزامن مع استمرار الإنعاش القلبي الرئوي ومتابعة حالة الطفل لحظة بلحظة

وظل المسعف يواصل محاولاته حتى أثناء التحرك في سباق مع الزمن للوصول بالطفل إلى الرعاية الطبية المتخصصة

عودة نبض الطفل قبل الوصول إلى المستشفى

وقبل الوصول إلى مجمع السويس الطبي  بدأت أجهزة المتابعة الحيوية في إظهار مؤشرات على عودة النبض

ووصل الطفل مالك أحمد علاء البالغ من العمر 3 سنوات إلى مجمع السويس الطبي وقلبه ينبض بعد جهود متواصلة من رجال الإسعاف لإنقاذه عقب تعرضه للغرق وتوقف قلبه

وعقب وصوله إلى المجمع الطبي جرى نقل الطفل إلى العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية ومتابعة حالته الصحية تحت إشراف الفريق الطبي المختص

مصدر طبي يكشف تفاصيل التعامل مع حالات توقف القلب

وأكد مصدر طبي مسؤول بالمجمع الطبي أن أطقم الإسعاف لديها تعليمات واضحة وحاسمة عند التعامل مع الحالات الطارئة تقوم على عدم الاستسلام لتوقف القلب والبدء في إجراءات الإنعاش القلبي فور الوصول إلى موقع البلاغ

واضاف ايضا أن إجراءات الإنعاش تستمر خلال نقل المصاب إلى المستشفى أو المجمع الطبي بما يمنح الحالة أفضل فرصة ممكنة للنجاة خاصة في الحالات التي ينتج عنها توقف مفاجئ في عضلة القلب

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية خاصة في حالات الغرق، وحوادث الطرق، والأزمات الصحية التي قد تؤدي إلى توقف القلب والتنفس

بروتوكول الإسعاف في الحالات الحرجة

وشدد المصدر على أن رجال الإسعاف يتعاملون مع الحالات الطارئة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة بداية من الوصول إلى موقع البلاغ وحتى تسليم الحالة إلى الفريق الطبي بالمستشفى أو نقطة الإخلاء

ويشمل ذلك تقييم حالة المصاب والبدء في الإجراءات الطبية اللازمة ومتابعة المؤشرات الحيوية أثناء النقل، مع إبلاغ الفريق الطبي بتطورات الحالة والإجراءات التي جرى اتخاذها منذ لحظة الوصول إليها

التفاصيل الكاملة لإنقاذ طفل السويس

وتحولت رحلة نقل الطفل مالك أحمد علاء من سباق مع الزمن إلى فرصة جديدة للنجاة، بعدما استمر رجال الإسعاف في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام الإجراءات اللازمة للتعامل مع توقف القلب، حتى ظهرت مؤشرات عودة النبض قبل الوصول إلى مجمع السويس الطبي

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية سرعة الاستجابة في حالات الغرق خصوصا  لدى الأطفال وعلى الدور الذي تؤديه أطقم الإسعاف في التعامل مع الحالات التي تصل إلى مراحل حرجة  حيث يمكن أن تمثل الدقائق الأولى فارقا  حاسما  في إنقاذ حياة المصاب

محافظة السويس حوادث السويس العين السخنة المجمع الطبي قرى العين السخنة طريق السخنة

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